Sportscholen en sauna's mogelijk al 1 juli weer open

DEN HAAG (AFN) - Sportscholen en sauna's mogen onder voorbehoud op 1 juli weer open en niet pas op 1 september. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd na overleg met het crisisteam van het kabinet. Hetzelfde geldt voor de kantines van sportclubs en andere verenigingen en voor casino's.

Voorwaarde voor de vervroegde opening is wel "dat het veilig kan", zegt Rutte. Daarbij is een harde voorwaarde dat er "strakke adviezen liggen" van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.