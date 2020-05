Dieprode cijfers voor modemerk Ralph Lauren

Gepubliceerd op | Views: 1.327

NEW YORK (AFN/RTR) - Modelabel Ralph Lauren heeft in het afgelopen kwartaal een fiks verlies geleden. Veel winkels waar jassen, poloshirts en andere kleding van het merk worden verkocht, sloten wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus noodgedwongen de deuren.

Door de winkelsluitingen daalde de omzet in het vierde kwartaal van Ralph Laurens gebroken boekjaar met 15,4 procent tot 1,3 miljard dollar. Daarop leed het bedrijf een verlies van 249 miljoen dollar, terwijl er een jaar eerder nog 31,6 miljoen winst werd geboekt.

Inmiddels heeft Ralph Lauren circa twee derde van zijn eigen Europese winkels weer geopend en ruwweg de helft van zijn filialen in Noord-Amerika. In de Verenigde Staten zag het bedrijf zich gedwongen een substantieel deel van zijn werknemers in april voor tijdelijk onbetaald verlof te sturen.

Of de heropening van de winkels voor snel herstel van de resultaten zal zorgen, is nog maar de vraag. Als de economische crisis als gevolg van de pandemie lang aanhoudt, zullen mensen minder snel geneigd de relatief prijzige merkkleding te kopen. Over de resultaten in het lopende boekjaar doet Ralph Lauren dan ook geen uitspraken, wegens te grote onzekerheden rond de coronapandemie.