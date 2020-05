Wall Street zet opmars voort

Gepubliceerd op | Views: 663

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Daarmee krijgt de opmars van een dag eerder een passend vervolg. Het sentiment krijgt nog altijd steun van de heropening van de economieën in verschillende landen en stimuleringsmaatregelen van overheden. Verder gaat de aandacht op Wall Street uit naar de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China over Hongkong.

De leidende Dow-Jonesindex klom 1,2 procent tot 25.301 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 3016 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg een fractie tot 9343 punten.

Net als een dag eerder stonden de luchtvaart-, reis- en toerismebranche op winst door de versoepelingsmaatregelen tegen de coronacrisis. Luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines dikten tot 9,7 procent aan. Cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises, Carnival en Norwegian Cruise Line stegen tot haast 11 procent.

De Amerikaanse regering zou sancties overwegen tegen bedrijven of functionarissen uit China, nu dat land met een omstreden veiligheidswet zijn grip op de autonome regio Hongkong wil vergroten. Een definitief besluit over sancties is nog niet genomen. President Donald Trump zou deze week al actie willen ondernemen. Chinese bedrijven met een notering in New York als Alibaba en JD.com verloren tot 0,7 procent.

Techconcern Twitter verloor 1,3 procent. Trump beschuldigt Twitter ervan zich te bemoeien met presidentsverkiezingen. Zijn beschuldiging komt nadat het sociale medianetwerk twee berichten van hem over stemmen per post dinsdag als ongefundeerd bestempelde. Trump dreigt nu sociale media sterk te gaan reguleren of zelfs stil te gaan leggen.