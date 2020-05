Lagarde verwacht sterkere krimp economie eurozone

Steunpakket..... waarin ????...



Jarenlang steunmaatregelen genomen om economie in Griekenland, Italie, Spanje op gang te krijgen.



De dino's bij ECB/brussel moeten achter hun oren krabben, waar 20 miljard elke maand naar toegaat.

Nu weer een miljarden steun pakket.



Dus ECB geeft geld aan banken.

Banken ontvangen het geld of verkopen staats obligaties of bedrijfsobligaties aan ECB.

Banken gaan vervolgens met het geld.......



Ehhhhhhhh....



Geld parkeren bij ECB.. (krijgen boeterente over hun kop gesmeerd) of kopen maar beter renderende obligaties.

Geld verstrekken aan bedrijven/burger dat doen ze niet meer. We moeten zelfs crowdfunding opstarten omdat banken 20 miljard vasthouden.



Aflossingshypotheek verdwijnt

Doorlopende kredieten verdwijnen.

Effecten kredieten verdwijnen.

Zakelijke kredieten verdwijnen.



Banken zijn "consultant" geworden. Je moet een belletje plegen voor een afspraak en dan wordt je teruggebeld.



20 milard van ECB stroomt volgende maand weer binnen....



Ehhh...... zeggen de banken, hoe krijg ik dit wederom weg.



Weer stallen bij ECB....... is de economie nu geholpen ????



Ehh.... stikstofkwestie, mag niet bouwen.

Klimaat plan, ehh... mag niet investeren.

Terug naar ECB maar weer.



Waar gaat geld naar toe.....



Als geld gebruikt wordt voor de economie dan zou er een tekort zijn aan liquide middelen.

Banken moeten dan lenen tegen flinke rente bij DNB/ECB.



Nu is rente 0%.... er is teveel geld, te weinig vraag (oftewel te weinig incentives van banken om geld te circuleren) dus teveel overschot aan liquide middelen.



Je kunt nog zoveel steunmaatregelen verzinnen, maar als je geen maatregel neemt om geld te kunnen verbrassen... dan blijft geld bij ECB...



Overheden zeggen tegen banken... hier heb je 20 miljard MAAR zorg wel dat je solvency 8-12% is, stroppenpot omhoog gaat, geen kredieten meer verstrekt aan risicovolle activiteiten of bedrijven die slecht zijn voor mileu, je slaagt voor de stress scenarios test.. pfuffffff



Dat rente 0% is, zegt genoeg dat beleid van ECB en FED falen. De burgers/bedrijven krijgen geen geld.

De dino's bij ECB hebben nooit in een commerciele bedrijf gewerkt en zien alleen cijfers en statistieken.



De 20 miljard wordt goed besteed aan lobbysten die geld verzamelen voor klimaat apps.



Triest, dat je 12 jaar na de financiele klap, de economie niet groeit.

Zelfs een horde aan knappe geleerden en economen is de rente nog steeds 0%....