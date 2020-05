'Meeste vastgoedbazen troffen regeling met hurende winkeliers'

Gepubliceerd op | Views: 403

AMSTERDAM (ANP) - Ruim acht op de tien particuliere verhuurders van winkels hebben vanwege de coronacrisis een financiële regeling getroffen met de bij hun hurende winkeliers. Zo is de verplichting om de huur over te maken kwijtgescholden of opgeschort, meldt de vereniging Vastgoed Belang die duizenden verhuurders van onder meer woningen, winkels en kantoren vertegenwoordigt.

Gemiddeld is per winkelier een maand huur kwijtgescholden en een maand huur opgeschort. Als er geen sprake is van een financiële regeling is dat in veel gevallen omdat de noodzaak ontbreekt, bijvoorbeeld bij supermarkten.

"Het beeld wordt hiermee bevestigd dat particuliere verhuurders en huurders in goed overleg tot oplossingen komen. Dat is ook logisch, omdat niemand is gebaat bij leegstand en faillissement", zegt Vastgoed Belang-directeur Laurens van de Noort.

Harde taal

Hij erkent dat niet alle gesprekken constructief verliepen. Een aantal grote internationale retailketens verkondigde eenzijdig de huur niet te betalen. Kleinere verhuurders werden door die partijen geconfronteerd met harde taal en dichte deuren. "Zeker als deze verhuurders sterk afhankelijk zijn van de huurinkomsten komt dat heel hard aan. Retailers verschuiven de pijn daarmee naar de verhuurder."

Vastgoed Belang wijst erop dat er voor de verhuurders eigenlijk geen steunmaatregelen beschikbaar zijn. Het kabinet breidde onlangs wel de steun aan de hurende winkeliers flink uit door hen ook te helpen met de vaste lasten. Tegelijk veert de omzet voor veel winkels op nu de coronamaatregelen verder worden versoepeld en mensen er weer op uit gaan om spullen te kopen. Vastgoed Belang verwacht daarom dat de zwaarste periode nu achter ons ligt.