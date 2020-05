AEX opent met kleine plus

Gepubliceerd op | Views: 183

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine plus geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht hoger. De heropening van de economieën in de verschillende landen bleef de stemming ondersteunen. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgden daarbij voor enige terughoudendheid. Daarnaast werd uitgekeken naar het herstelplan van de Europese Commissie, dat later op de dag wordt onthuld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent hoger op 532,64 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 719,95 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

Boskalis won 2,7 procent in de MidKap. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft in Finland twee contracten verworven van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur, de haven van Helsinki en de stad Helsinki. De orders hebben een gecombineerde contractwaarde van 32 miljoen euro.