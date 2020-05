AEX levert openingswinst in

Gepubliceerd op | Views: 2.088

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam leverde woensdag de openingswinst weer in. De andere Europese beurzen gingen licht vooruit. De heropening van de economieën in de verschillende landen bleef de stemming ondersteunen. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgden daarbij voor enige terughoudendheid. Daarnaast werd uitgekeken naar het herstelplan van de Europese Commissie, dat later op de dag wordt onthuld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 530,21 punten. De MidKap klom een fractie tot 715,86 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,4 procent. De beursgraadmeter in Londen won 1 procent.

Persbureau Bloomberg meldde dat de Amerikaanse regering overweegt sancties in te stellen tegen bedrijven of functionarissen uit China, nu dat land met een omstreden veiligheidswet zijn grip op de autonome regio Hongkong wil vergroten. Een definitief besluit over sancties is nog niet genomen.

Prosus

Techinvesteerder Prosus sloot de rij bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 3,6 procent. Sterkste stijger was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 3,6 procent. De banken ABN AMRO en ING stegen ruim 3 procent in navolging van de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten.

In de MidKap zette Air France-KLM de stijging voort met een plus van 3,5 procent. Het aandeel klom een dag eerder al ruim 10 procent door het geleidelijk opheffen van de reisbeperkingen in Europa. Boskalis won 1,4 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft in Finland twee contracten verworven van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur, de haven van Helsinki en de stad Helsinki. De orders hebben een gecombineerde contractwaarde van 32 miljoen euro.

Basic-Fit

Fitnessketen Basic-Fit steeg 2,5 procent. De crisiscommissie van het kabinet zal woensdag besluiten of sportscholen en sauna's eerder open kunnen dan nu is gepland. Het kabinet heeft eerder aangegeven dat sportscholen op 1 september weer open mogen, maar veel sportscholen vrezen voor hun voortbestaan als ze de hele zomer dicht moeten blijven.

De euro was 1,0954 dollar waard, tegen 1,0979 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,7 procent tot 33,77 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 35,56 dollar.