'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

quote: peter545 schreef op 27 mei 2020 09:36:

Corona is niets anders dan ’n uitgebreide griep (met dus een vergelijkbaar aantal doden), waarvoor vele regeringen (ook ónze regering) de spaarcenten van de burgers hebben opgemaakt en de gehele economie kapot hebben gemaakt.



Wie zijn de grote sponsoren van de WHO?:

China + Bill Gates (oprichter van Microsoft en probeert nu via de farmaceutische industrie z’n geld te verdienen).



De WHO is niet te vertrouwen wegens hun sterke financiële afhankelijkheid van de farmaceutische industrie.

Die hele lock down is bangmakerij en is dus ‘n hoax (’n truc, ’n broodjeaapverhaal) van de WHO en Bill Gates om zoveel als mogelijk geld te verdienen aan corona.



Dit alles (dus samen met de andere reacties alhier) is volgens mij méér dan genoeg om de regering via de rechter ter verantwoording te roepen inzake het gevoerde beleid.

Ik ben hartstikke tegen de lockdown. Bij voldoende zorg en ic capaciteit was daartoe namelijk geen enkele aanleiding geweest.Nu hebben we 100 miljard extra staatsschuld plus een economie die aan zijden draadje hangt voor een 6000(?) doden. Echt bizar en belachelijk, aangezien 95% een jaartje vervroegen van overlijden van ouderen is.We kunnen en durven helaas niet de keuze te maken om te zeggen tegen 75+ "het is vervelend, maar de IC is voor echte noodgevallen, niet voor verzwakten wekenlang opleggen die er alsnog beroerd vanaf komen". En dat is de reden waarom het in China zo weinig impact heeft. Gewoon iets zakelijker naar kijken.De WHO is een flut instelling, maar dat zijn alle ambtenarij clubjes inclusief Brussel. Dat is beetje inherent aan de Wereld. Veel overleggen, iedereen wil voor veel geld zijn plasje doen en optreden wil niemand, want dan moet je verantwoording afleggen. Maar complot theorie gaat wel stukje te ver.En dat in crisis de rijken alleen maar rijker worden is ook een gegeven. de middenstand draait wel weer op voor de belastingverhogingen.