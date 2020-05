Vertrouwen Franse consumenten blijft onder druk door crisis

Gepubliceerd op | Views: 769 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - Het vertrouwen van Franse consumenten in de economie is in mei iets verder afgezwakt vanwege de coronacrisis, na de historische daling in april. In het Franse bedrijfsleven was juist een voorzichtige verbetering van het sentiment te zien. Dat meldde het Franse statistiekbureau.

De index die het vertrouwen van consumenten in Frankrijk meet, noteerde een stand van 93 tegen 95 een maand eerder. In april ging die graadmeter in een recordtempo omlaag door zorgen bij consumenten over de economische schade door het coronavirus en de beperkende maatregelen om de uitbraak tegen te gaan.

De index voor het ondernemersvertrouwen steeg naar 59 van een neerwaarts herziene stand van 53 in april. Franse bedrijven gaan langzaam weer open nu de lockdownmaatregelen worden versoepeld. Eerder werden veel bedrijven in Frankrijk gesloten. Franse ondernemers kijken iets minder somber naar de toekomst.

Het statistiekbureau denkt dat de Franse economie in het tweede kwartaal met wel 20 procent kan krimpen na de daling met 5,8 procent in het eerste kwartaal van dit jaar. Daarmee zou de economie van Frankrijk in de diepste recessie belanden sinds het begin van de metingen eind jaren veertig.