Kapitaalverhoging van 50 miljoen bij WDP door keuzedividend

BRUSSEL (AFN) - De aandeelhouders van logistiek vastgoedbedrijf WDP hebben voor 55,5 procent van hun aandelen gekozen voor dividend in aandelen. Dit leidt tot een kapitaalverhoging voor WDP van ongeveer 50 miljoen euro door middel van de creatie van 2.224.662 nieuwe aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen 174.713.867 zal bedragen.

Volgens WDP resulteert dit, samen met de verwachte gereserveerde winsten gedurende 2020, in een totale versterking van het eigen vermogen van circa 92 miljoen euro in 2020.

Het bedrijf had aandeelhouders gevraagd voor uitbetaling in aandelen te kiezen. Op die manier kan WDP het geld dat niet uitgekeerd hoeft te worden investeren in het bedrijf na de coronacrisis.