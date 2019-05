Vivendi neemt eigenaar Canal Digitaal over

Gepubliceerd op | Views: 195

PARIJS (AFN) - Het Franse media- en telecombedrijf Vivendi heeft een overeenkomst gesloten over de overname van betaal-tv uitbater M7 Group, dat onder meer eigenaar is van het de Nederlandse aanbieder van satelliettelevisie Canal Digital. De Fransen betalen een bedrag van iets meer dan 1 miljard euro voor M7 aan investeerder Astorg.

Naast Canal Digital is M7 in Nederland ook de eigenaar van Online.nl. Verder bezit het Luxemburgse mediabedrijf tv-platforms in tal van andere Europese landen, waaronder TV Vlaanderen en TéléSAT in België en Diveo in Duitsland.

Door de overname, die nog wel door de Europese Unie moet worden goedgekeurd, voegt Vivendi ruim 400 miljoen euro aan omzet toe aan zijn totaal. De Fransen zijn onder meer de eigenaar van Canal Plus.