'Nutreco onderzoekt overname Koreaanse CJ'

AMERSFOORT (AFN/BLOOMBERG) - Nutreco wil de diervoederactiviteiten van het Koreaanse CheilJedang (CJ) overnemen. Dat meldden ingewijden tegen het persbureau Bloomberg. De gesprekken zouden al in een vergevorderd stadium zijn. Met de deal is volgens de bronnen 1,7 miljard dollar gemoeid.

CJ heeft nog niet besloten of het zijn diervoedertak wil verkopen, liet een woordvoerder weten. Het Koreaanse bedrijf kondigde onlangs aan deze tak op eigen benen te willen zetten. De aandeelhouders van CJ buigen zich deze week over dat plan.

Nutreco, dat sinds 2015 in handen is van familiebedrijf SHV, kon de onderhandelingen niet bevestigen maar benadrukte dat het ''voortdurend op zoek is naar mogelijkheden die passen in zijn strategie om een dominante positie wereldwijd te veroveren''.

De Koreaanse CJ groeide de afgelopen tijd door midden van overnames. Zo betaalde het bedrijf 1,84 miljard dollar voor een belang in maker van diepvriesproducten Schwan om zijn marktaandeel in de Verenigde Staten uit te breiden.