Recordverlies voor Nyrstar

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - Nyrstar heeft in 2018 zijn grootste verlies ooit genoteerd. De tot drie maal uitgestelde jaarcijfers bevestigden het beeld van de moeilijke markt waarin de grootste zinksmelter van Europa zich bevindt, en waarom het bedrijf is overgenomen door Trafigura.

De nieuwe eigenaar krijgt 98 procent van de stukken in handen. Het nettoverlies van 618 miljoen euro zal dan ook geen grote koersbewegingen te weeg brengen omdat er weinig verhandelbare aandelen meer over zijn. De accountant heeft nog geen oordeel over de jaarcijfers gegeven omdat hij de stukken pas erg laat binnen kreeg.

Nyrstar torst een enorme schuldenberg met zich mee. Het bedrijf gaf in februari al een winstwaarschuwing.