Nasdaq trekt bod op aandelen Oslo Børs in

NEW YORK (AFN) - Beursuitbater Nasdaq geeft zich officieel gewonnen in de overnamestrijd met branchegenoot Euronext om Oslo Børs. Het Amerikaanse bedrijf trekt zijn bod op alle uitstaande aandelen in. Aandeelhouders die hun stukken al hadden aangemeld zitten niet meer aan het aanbod vast.

Euronext leek in december de buit al binnen te hebben toen Nasdaq opeens met een concurrerend bod op de proppen kwam. De Amerikanen kwamen met grof geschut naar Noorwegen, tot reclamecampagnes op bushokjes aan toe. Deze maand claimde Euronext, dat toezeggingen had van de helft van de aandeelhouders, al de overwinning.

Euronext legt ongeveer 705 miljoen euro op tafel voor Oslo Børs. Even veel als Nasdaq ervoor overhad. Nasdaq concludeert nu echter dat het niet ging lukken steun te krijgen van voldoende aandeelhouders.