Winst Chinese industriebedrijven omlaag

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN) - De winsten bij grote Chinese industriebedrijven zijn in april gedaald, wat duidt op de negatieve effecten van de escalerende handelsspanningen voor de omvangrijke industrie in China. Op jaarbasis zakte de winst met 3,7 procent, de sterkste daling sinds december 2015, aldus cijfers van het statistiekbureau.

In maart stegen de winsten van grote industriële bedrijven in China nog met bijna 14 procent. De winstgevendheid bij de grondstoffensector ging omhoog dankzij de gestegen grondstofprijzen, maar in de verwerkende industrie en met name bij autofabrikanten in China stond de winst onder druk.

Analisten denken dat de Chinese industrie nog wel langer tegenwind zal ondervinden van het oplopende handelsconflict met de Verenigde Staten en ook de afzwakkende binnenlandse vraag.