Geopolitiek en macro's geven beursweek kleur

AMSTERDAM (AFN) - Het wordt een korte, maar niet per se rustige beursweek. De beurzen in New York en Londen blijven maandag wegens officiële vrije dagen gesloten. Beleggers zullen deze week met name goed letten op geopolitieke ontwikkelingen. Verder staan er een aantal belangrijke macro-economische publicaties gepland en is er nog een handjevol bedrijfsresultaten over in deze periode.

De mogelijke ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un blijft de gemoederen bezig houden. Vorige week blies Trump de top tussen beide regeringsleiders af, maar nu blijkt er toch nog hoop dat de historische ontmoeting gaat plaatsvinden. Verder staan de handelsontwikkelingen tussen de VS en China ook weer in de belangstelling.

In Europa wordt met spanning gekeken naar Italië en Spanje. De regering in Madrid staat onder forse druk na een corruptiezaak. In Italië zorgt de formatie van een eurosceptische regering voor onrust op de markten. Vorige week stonden met name Italiaanse banken daardoor al onder druk.

Banenrapport

In de eurozone wordt verder uitgekeken naar cijfers over de inflatie en de werkloosheid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt met publicaties over de industrie en het producentenvertrouwen.

In de VS draait het vooral op het maandelijkse banenrapport van de overheid. Dat document is van belang voor het Amerikaanse rentebeleid. Volgende maand neemt de Fed een nieuw rentebesluit. Daarbij zal ook worden gekeken naar de cijfers over de persoonlijke bestedingen in de VS. Dat is voor de Fed een belangrijke indicator voor de inflatie. Verder komt er een nieuw cijfer over de Amerikaanse economische groei.

Aan het bedrijvenfront is de Amsterdamse agenda tamelijk leeg. Enkele kleinere fondsen openen de boeken. Verder zijn er aandeelhoudersvergaderingen van onder meer ABN AMRO. In de VS staan ook niet veel bedrijven meer op de rol. HP inc, Salesforce.com, modebedrijven als Michael Kors en Tommy Hilfiger-moeder PHV, en retailers als Dollar Tree, Dollar General en Costco komen met cijfers.