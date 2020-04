Wall Street kleurt groen

Gepubliceerd op | Views: 26

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York koersten maandag halverwege de handelsdag eensgezind hoger. Beleggers trokken zich op aan berichten dat de Japanse centrale bank met een extra set maatregelen komt op de coronacrisis aan te pakken. Ze hopen later deze week ook op extra maatregelen in de VS door de Federal Reserve. Daarnaast helpt nieuws over versoepelingen van lockdowns het sentiment vooruit. Verder ging de olieprijs weer hard onderuit.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1 procent hoger op 24.017 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 2869 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,9 procent aan tot 8708 punten.

Economen verwachten dat de Fed op woensdag duidelijker communiceert over het rentepad of zelfs toezeggingen daarover doet. De centrale bank beloofde eerder de rente op nul te laten staan totdat de economie van de coronacrisis is hersteld. Deze formulering mag van sommige Fed-beleidsmakers een stuk concreter. Zij vinden dat heldere toezeggingen over het rentebeleid eventuele deflatie kunnen voorkomen.

Financials

Met name financiële fondsen waren in trek. Grote banken als JPMorgan, Wells Fargo en Bank of America wonnen meer dan 4 procent. De handel in bankaandelen kreeg steun door beter dan verwachte resultaten van Duitslands grootste bank Deutsche Bank. Ook putten beleggers in deze fondsen moed uit de mogelijke verlichting van de lockdowns.

Vliegtuigproducent Boeing verloor 0,5 procent. De Braziliaanse branchegenoot Embraer zint op een forse schadevergoeding van Boeing, dat zich terugtrok uit een miljardendeal met de Brazilianen. Automaker General Motors (plus 1,1 procent) schortte zijn kwartaaldividend en aandeleninkoopprogramma op om acute betalingsproblemen vanwege de coronacrisis te voorkomen.

iPhones

Verder gingen er geruchten rond dat iPhone-maker Apple de productie van de nieuwe iPhones met een maand wil uitstellen. Apple dat later deze week ook met cijfers komt, verloor 0,9 procent.

Olieprijzen gingen hard omlaag. Dit nadat de United States Oil fund, de grootste olie-indextracker ter wereld, bekendmaakte alle termijncontracten die in juni verlopen te zullen gaan verkopen. Door het grote aanbod van deze contracten, ging de olieprijs in de min. Een vat Amerikaanse olie kostte 23,9 procent minder op 12,89 dollar. Brentolie werd 8,8 procent goedkoper op 19,57 dollar per vat.

De euro was 1,0824 dollar waard, tegen 1,0836 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.