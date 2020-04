Baas Boeing voorziet traag herstel van luchtvaartsector

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: luchtvaart

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - Het kan nog wel twee tot drie jaar duren voordat het luchtverkeer weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis. Dat is de verwachting van Boeing-baas David Calhoun, die maandag de aandeelhouders van de Amerikaanse vliegtuigbouwer bijpraatte.

Volgens Calhoun is de crisis ongekend. "Het zal jaren duren voordat we weer terug zullen keren naar de pre-crisis niveau's", sprake hij. De Boeing-topman stelde verder dat de luchtvaartindustrie dit jaar 314 miljard dollar aan inkomsten misloopt door de crisis. Alleen al in de Verenigde Staten staan 2800 vliegtuigen aan de grond. Verder is de passagiersstroom met 95 procent opgedroogd.

Calhoun noemde het moeilijk om in te schatten wanneer de situatie zal stabiliseren gelet op de onvoorspelbare en snel veranderende omgeving. Als het herstel al inzet, zal volgens hem de commerciële markt in de sector kleiner en de behoeften van klanten anders.

De topman gaf weinig details prijs over productieverlagingen of gepland banenverlies, waarover al berichten de ronde doen. Daarover zal woensdag, als de vliegtuigmaker met cijfers komt, mogelijk meer bekend worden. Dan zal ook het effect van de pandemie op de financiële resultaten zichtbaar worden.

Calhoun waarschuwde zijn personeel eerder dat vanwege de coronacrisis pijnlijke maatregelen op komst zijn. Ook omdat klanten hun bestellingen bij Boeing op grote schaal annuleren. Boeing gaat ook nog altijd gebukt onder de crisis met de gewraakte 737 MAX. Dat toestel staat wereldwijd al meer dan een jaar aan de grond na twee crashes in korte tijd.

Boeing mikt er nog altijd op om de toestellen nog deze zomer weer goedgekeurd te krijgen om weer te vliegen. Maar in verschillende media duiken berichten op dat dit wel eens wat langer kan gaan duren.