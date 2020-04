'Wall Street begint week met winst'

Gepubliceerd op | Views: 884

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen maandag waarschijnlijk hoger aan de nieuwe handelsweek. Beleggers kijken na de nieuwe stimulering van de Japanse centrale bank met hoop uit naar later deze week, wanneer beleidsmakers van de Federal Reserve weer over het beleid beslissen. Daarnaast stuwt het nieuws over versoepelingen van lockdowns het sentiment.

Economen verwachten dat de Fed op woensdag duidelijker communiceert over het rentepad of zelfs toezeggingen daarover doet. De centrale bank beloofde eerder de rente op nul te laten staan totdat de economie van de coronacrisis is hersteld. Deze formulering mag van sommige Fed-beleidsmakers een stuk concreter. Zij vinden dat heldere toezeggingen over het rentebeleid eventuele deflatie kunnen voorkomen.

Een minder snelle toename van het dodental als gevolg van het nieuwe coronavirus in de hard getroffen landen in Europa en New York zorgde voor optimisme. Volgens de gouverneur van de staat New York Andrew Cuomo kunnen na 15 mei de beperkende maatregelen gefaseerd kunnen worden versoepeld. Een New Yorker die het virus draagt steekt gemiddeld minder dan één andere persoon aan.

Oliesector

Bedrijven in de oliesector staan in de schijnwerpers nadat de Amerikaanse olie maandag weer onder 15 dollar per vat dook. De zorgen over het overaanbod liepen op nadat Zuid-Korea het vierde land werd, waar geen extra olie-opslag meer mogelijk is. Verder werd het bekend dat oliebedrijf Diamond Offshore Drilling uitstel van betaling aanvroeg. Noodlijdende bedrijven uit de oliesector kunnen mogelijk een lening aanvragen bij de overheid, zei de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin afgelopen weekend.

Vliegtuigproducent Boeing krijgt eveneens veel aandacht. De Braziliaanse branchegenoot Embraer zint op een forse schadevergoeding van Boeing, omdat het Amerikaanse concern zich heeft teruggetrokken uit een miljardendeal met de Brazilianen. Automaker General Motors (GM) schortte zijn kwartaaldividend en aandeleninkoopprogramma op om acute betalingsproblemen vanwege de coronacrisis te voorkomen. Verder gingen de geruchten rond dat iPhone-maker Apple de productie van de nieuwe iPhones met een maand wil uitstellen.

Vrijdag sloot de Dow-Jonesindex de sessie 1,1 procent hoger op 23.775,27 punten. De brede S&P 500 klom 1,4 procent tot 2836,74 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 1,7 procent tot 8634,52 punten.