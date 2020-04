'Apple begint later met productie nieuwe iPhones'

Apple is overrated. Niet voor niets de laagste P/E reatio van alle tech reuzen. 22x vind ik voor een bedrijf dat ik mijn ogen weinig groeimogelijkheden meer heeft enorm veel geld. Er zijn straks minder consumenten die een telefoon van 1000 euro kunnen betalen, zeker in de VS. Tis gewoon overpriced en de periode dat ze leider in innovatie waren ligt achter ze. Verder is de telefoonmarkt afgelopen 2 jaar flink saaier geworden, weinig doorbraken meer.