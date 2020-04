'KPN haalt meer winst op lagere omzet'

Nog steeds krimpend, al jarenlang op de pijnbank.

5G stoort aan alle kanten in Amsterdam, al die experimenten doen 3 en 4G geen goed.

Bedrijven en zakelijke klanten klagen steeds meer, binnenkort meer in de media, wat leveren ze een waardeloos product.



*Heb niets met dit aandeel, alleen een oordeel over het product of dienst.