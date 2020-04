'Winst Shell halveert door corona en overaanbod olie'

Shell is voor heel veel mensen, niet alleen in NL, maar juist daar ook buiten, de belangrijkste inkomstenbron. Dat is al jaren zo. Shell weet dat ook natuurlijk. Indien Shell aan het dividend zou rommelen, is dat feitelijk een signaal van onbetrouwbaarheid en in feite zelfs a-sociaal. Dat zullen ze dus niet doen. Bij Equinor is dat anders, die hebben relatief minder dividend return. Ik heb trouwens ook niet echt begrepen dat Equinor het dividend stopt en hun website meldt zelfs dat het dividend wordt uitbetaald in mei, alleen dat dit af hangt van de AVA. Dus geen paniek.