Hoop op meer stimulering stuwt beurzen

Veel zure berichten van de Shorters….constant hetzelfde verhaal over gratis geld dit en geen reele weerspiegeling van de markt.



Als we de economie willen bestuderen dan moet je gewoon weer de schoolbanken in.

Hier zitten we om rendement te maken!! Dus nu de aandelen in!!



Green is the way to gooooooo.

Beursje alles Geevuhhhhhh