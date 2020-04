'AF-KLM door steun erg gebonden aan overheden'

Gepubliceerd op | Views: 209 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Air France-KLM is door de toegezegde miljarden aan overheidssteun erg gebonden aan wat de regeringen in Frankrijk en Nederland van het bedrijf verlangen. Dat merken analisten van ING op. Ze denken dat dit de koers van het aandeel geen goed zal doen.

De marktvorsers rekenen onder meer op een verwatering van de waarde van het aandeel door de aangekondigde kapitaalinjectie van de Franse overheid. Air France kreeg vrijdag 7 miljard euro steun toegezegd uit Frankrijk en KLM kreeg van de Nederlandse regering 2 miljard tot 4 miljard euro aan hulp toegezegd. De 7 miljard euro uit Parijs is deels via een door de staat gegarandeerde lening van 4 miljard euro. Daarnaast pompt Frankrijk 3 miljard euro direct in het bedrijf.

Ook stellen de overheden diverse voorwaarden aan hun steun, al zijn alle details hierover nog niet bekend. Vast staat in ieder geval dat KLM geen bonussen, winsten of dividend mag uitkeren. Daarnaast moet er behoorlijk gesneden worden in de kosten. Topsalarissen moeten volgens het Nederlandse kabinet ook omlaag, van zowel management als goed betaalde piloten.

Duurzaamheid

Mogelijk komen er ook nog voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, oppert ING. De kenners bij de bank zien meerdere beren op de weg. Zo zouden verdergaande eisen op het gebied van duurzaamheid beter in een Europese of wereldwijde context ingericht kunnen worden. Anders zouden duurzaamheidseisen het marktaandeel van AF-KLM onder druk kunnen zetten.

Ook kunnen milieudoelstellingen en geluidsreductie volgens de analisten niet worden geregeld zonder inspanningen van luchthavens, in het bijzonder Schiphol en Parijs-Charles de Gaulle. Verder zouden lagere lonen voor piloten ongunstig kunnen uitpakken als de schaarste in het aanbod van piloten terugkeert. Wat volgens ING ook niet moet worden onderschat is dat de betrokkenheid van de Franse en Nederlandse regering tot gespannen relaties kan leiden tussen Air France-KLM en partners.

Het advies bij ING blijft staan op hold, met een koersdoel van 8 euro. Beleggers leken maandag wel enthousiast over de overheidssteun. Het aandeel Air France-KLM noteerde rond 10.25 uur 4,2 procent hoger op 4,65 euro. Daarmee was het luchtvaartconcern een van de sterkste stijgers in de Amsterdamse MidKap.