AEX begint hoger, Air France-KLM wint flink

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden hoger. De extra steunmaatregelen van de Japanse centrale bank wakkerden de hoop aan op meer stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB), die later deze week hun beleidsvergaderingen houden. Ook de versoepeling van de coronamaatregelen in veel Europese landen zorgde voor optimisme.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,8 procent in de plus op 514,25 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het groen. De MidKap klom 2 procent tot 691,12 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2,2 procent.

Air France-KLM won 6,7 procent in de MidKap. Het kabinet is van plan 2 miljard tot 4 miljard euro uit te trekken om KLM door de coronacrisis te helpen. Frankrijk schiet Air France en moederbedrijf Air France-KLM te hulp, zodat de luchtvaartcombinatie in totaal op 9 tot 11 miljard euro kan rekenen van zijn twee belangrijkste aandeelhouders. Het Financieele Dagblad meldde daarnaast dat de top van KLM er rekening mee houdt dat de huidige crisis wel eens het einde van het huwelijk met Air France kan betekenen.