Norwegian Air komt met reddingsplan om coronacrisis te overleven

Ben bang dat ze dat niet gaan redden. Ze hebben minimaal 100 Boeing 737 MAX 8 in hun vloot en vanaf 2009 zijn ze al heel agressief bezig geweest om marktaandeel te verwerven en minder op winstgevendheid. Ze zijn nu de derde low cost carrier in Europa en zitten internationaal, imo op de verkeerde trajecten (o.a. London - Changi) Schuld positie t.o inkomsten loopt een beetje scheef.

Als belegger zou ik 2 keer nadenken en schulden aflossen met aandelen is een optie maar dan moeten ze wel met een goed plan komen. En gezien we helemaal niets weten hoe en wat we van het Corona virus kunnen verwachten kun je dus ook geen plan maken over wanneer er weer met de aanvang van vluchten kan worden begonnen.