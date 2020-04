Volkswagenfabrieken in thuisstad Wolfsburg starten weer

Gepubliceerd op | Views: 351

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - Automaker Volkswagen start deze week zijn fabrieken in thuisstad Wolfsburg weer op. Daardoor kunnen ongeveer 8000 werknemers van het bedrijf weer aan de slag.

De fabriek in Wolfsburg zal deze week 10 tot 15 procent van zijn maximale productie halen. Eind volgende week moet al 40 procent zijn bereikt.

Vorige week opende VW ook al fabrieken in Zwickau, waar de elektrische ID.3 van de band loopt, en in Slowakije. Ondertussen is ook 70 procent van de dealers in Duitsland weer open.