Bayer gaat krachtig optreden tegen klachten over onkruidverdelger

quote: DeZwarteRidder schreef op 27 april 2020 09:44:

Ieder product is kankerverwekkend als je er maar genoeg van binnenkrijgt.



Het is nooit bewezen dat glyfosaat kankerverwekkend is bij normaal gebruik.

Of het kankerverwekkend is voor mensen: geen idee, ik heb geen onderzoek gedaan en me er ook niet over ingelezen. Wat ik hier wel tussen de regels door lees is dat Bayer meer risico gaat nemen: minder geld voor schikkingen en het vaker in de rechtszaal uitvechten, met kans op hogere betalingen.Wat wel een feit is dat het middel zeer schadelijk is voor de insectenpopulaties en het bijdraagt aan de enorme insectensterfte. Dit kan op den duur ook voor de mens een groot probleem worden ivm de bestuiving van gewassen.De discussie zou zich meer moeten toespitsen op de schade die dit middel berokkent aan het milieu. Natuurlijk zorgen bestrijdingsmiddelen ook voor hogere en goedkopere landbouwopbrengsten, dus het is zeker geen zwart/wit discussie. Maar de balans is zoek.