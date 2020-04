'KLM houdt rekening met einde huwelijk met Air France'

Nederland buiten de randstad, wordt wakker! Let op uw saeck.



Er is een sterke lobby vanuit de Randstad-Schiphol.

De Telegraaf heeft een vaste mevrouw die dagelijks in de roddelrubrieken geïnterviewd wordt.

Alle indirecte werkgelegenheid meegeteld zouden dik 110.000 mensen er hun brood mee verdienen. Die krijgen van Wiebes 2 a 4 miljard steun aan KLM te geven.

Dat is dan tussen de €36.000 en €18.000 per mens. Per KLM-medewerker is het trouwens ruim 3x zo veel: €110.000 a €55.000 pp . Om de coronacrises te overbruggen.

Gaan die soms 2 jaar in quarantaine??? Of KLM alleen 6 jaar???