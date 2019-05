'Beleggers blijven positief gestemd'

11 mei 2019. De vertrouwensindex verbeterde licht, van +4,2 naar +4,4, wanneer gemeten op een schaal van -10 tot +10. Hiermee wordt de hoogste stand dit jaar, bereikt in maart, geëvenaard.



Wel zijn beleggers voorzichtig wanneer wordt gevraagd naar de toekomstige ontwikkeling van de AEX. Voor de maand mei wordt gerekend op een "bescheiden plusje" van 0,4 procent. Afgelopen week verloor de Amsterdamse hoofdgraadmeter nog ruim 3 procent vanwege het opgelaaide handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.



Sowieso zijn het de dreigende handelsconflicten die momenteel als grootste zorg worden gezien. Ook een inzakkende economie en geopolitieke onrust werden door de ondervraagden genoemd als risico's voor het beursklimaat.



ASML populair, Air France-KLM minst geliefd





Kijkend naar individuele aandelen, dan is ASML in mei het populairste fonds onder BinckBank-beleggers, gevolgd door ING. Air France-KLM is het minst geliefde aandeel binnen de AEX en AMX.



Verder zijn aandelen uit de technologiesector na een aantal mindere maanden nu het meest in trek, gevolgd door beleggingen in de energiesector.