Weer plukje aandelen SnowWorld voor Alychlo

MERELBEKE (AFN) - De Belgische investeringsmaatschappij Alychlo van zakenman Marc Coucke heeft weer wat aandelen SnowWorld gekocht. Het gaat om 217 aandelen die op de beurs zijn gekocht voor 9,48 euro per aandeel.

Het belang van Alychlo in SnowWorld is door de aankoop toegenomen tot 74,65 procent. Alychlo heeft bovendien een optie op nog eens 9,25 procent van de aandelen in de uitbater van skihallen.

Alychlo bracht in maart formeel een bod uit op SnowWorld. De overname, die aan de uitbater van skihallen een prijskaartje hangt van een kleine 30 miljoen euro, werd in september vorig jaar al aangekondigd.