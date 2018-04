Weinig beweging op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 208

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York bleven vrijdagmiddag dicht bij huis tijdens de laatste handelsdag van de week. De aandacht was op techbedrijven gericht na sterke kwartaalberichten van Amazon, Intel en Microsoft. Amerikaanse beleggers verwerkten verder onder meer cijfers over tragere economische groei in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) vlak op 24.319 punten en de brede S&P 500 klom 0,1 procent tot 2670 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq bewoog ook nauwelijks en stond op 7118 punten.

Amazon werd 4,2 procent hoger gezet. De webwinkelgigant heeft zijn winst en omzet flink opgevoerd, geholpen door een forse stijging van het aantal onlineshoppers en een grotere vraag naar zijn clouddiensten.

Intel boekte in het eerste kwartaal een recordomzet. De chipmaker verhoogde tevens zijn verwachtingen voor het hele jaar en verloor op de beurs 0,5 procent. Microsoft ging 1 procent omhoog. Microsoft heeft wederom goede zaken gedaan met onder meer clouddiensten en softwarepakket Office.

Het groeitempo van de Amerikaanse economie is afgelopen kwartaal teruggevallen. Economen waren daar wel al van uitgegaan. Toch keken beleggers erg naar dit cijfer uit omdat de groei een belangrijke rol speelt bij het bepalen van het rentebeleid door de Amerikaanse Federal Reserve. Een sterker dan verwachte groei van de economie kan de koepel van centrale banken ertoe bewegen eerder de rente te verhogen.

Oliereuzen ExxonMobil en Chevron openden ook de boeken. Beide bedrijven profiteerden van de hogere olie- en gasprijzen, maar waar ExxonMobil (min 3,6 procent) de winst opvoerde met een lagere productie deed Chevron (plus 1,7 procent) dat terwijl het meer produceerde.

Speelgoedmaker Mattel (plus 2,3 procent) deed het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De maker van onder meer de Barbie-poppen kampte onlangs nog met het faillissement van grote klant Toys 'R' Us. Ook vertrok topvrouw Margo Georgiadis. Colgate-Palmolive, bekend van de tandpasta, verkocht meer en had ook voordeel van positieve wisselkoersen. Het aandeel leverde 0,1 procent in.

De euro was 1,2104 dollar waard, gelijk aan de prijs bij het slot van de Europese beurzen. Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in waarde en ging voor 68,26 dollar per vat van de hand. Brent-olie werd 0,2 procent duurder en kostte 74,92 dollar per vat.