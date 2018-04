Amerikaanse economie groeit minder sterk

Gepubliceerd op | Views: 413

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit een eerste raming die de Amerikaanse overheid vrijdag naar buiten bracht.

De groei bedroeg 2,3 procent. Economen hadden in doorsnee een vooruitgang van de economie van de Verenigde Staten met 2 procent voorspeld. In het vierde kwartaal van 2017 ging 's werelds grootste economie nog met 2,9 procent vooruit.

De wat minder sterke groei hangt vooral samen met de detailhandelsverkopen die wat minder hoog waren dan in de voorgaande periode. Daar stonden echter solide bedrijfsinvesteringen tegenover.

Het cijfer speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het rentebeleid door de Amerikaanse Federal Reserve. Een sterker dan verwachte groei van de economie kan de koepel van centrale banken ertoe bewegen sneller de rente te verhogen.