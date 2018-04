'Techsector in schijnwerpers op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 467

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een gemengde opening. Amerikaanse beleggers verwerken onder meer nieuwe cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten. Ook staan techbedrijven in de schijnwerpers na sterke kwartaalberichten van Amazon, Intel en Microsoft.

Het groeitempo van de Amerikaanse economie blijkt afgelopen kwartaal teruggevallen. Beleggers keken erg naar dit cijfer uit omdat de groei een belangrijke rol speelt bij het bepalen van het rentebeleid door de Amerikaanse Federal Reserve. Een sterker dan verwachte groei van de economie kan de koepel van centrale banken ertoe bewegen eerder de rente te verhogen.

Amazon opent waarschijnlijk behoorlijk in de plus. De webwinkelgigant heeft zijn winst en opbrengsten flink opgevoerd, geholpen door een forse stijging van het aantal onlineshoppers en een grotere vraag naar zijn clouddiensten.

Intel

Intel heeft in het eerste kwartaal een recordomzet in de boeken gezet. De chipmaker verhoogde tevens zijn verwachtingen voor het hele jaar. Bij Microsoft zijn wederom goede zaken gedaan met onder meer clouddiensten en softwarepakket Office.

Donderdag was Facebook al de grote winnaar op de beurzen in New York, nadat uit kwartaalcijfers bleek dat het privacyschandaal rond Cambridge Analytica het bedrijf niet echt geschaad heeft. De omzet ging met de helft omhoog en de winst pakte zelfs twee derde hoger uit.

Mattel

Verder heeft speelgoedmaker Mattel afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Het bedrijf achter onder meer Barbie kampte recent nog met het bankroet van zijn grote klant Toys 'R' Us en het vertrek van topvrouw Margo Georgiadis.

Ook koffieketen Starbucks en Colgate-Palmolive, bekend van de tandpasta, gaven een kijkje in de boeken. Die cijfers lijken evenwel iets minder in de smaak te zijn gevallen. Hun aandelen stonden in de voorbeurshandel op verlies. Oliereuzen Chevron en ExxonMobil hebben eveneens resultaten gepubliceerd.

Defensie- en wapensector

Mogelijk gaat er ook nog aandacht uit naar de defensie- en wapensector. De leiders van Zuid- en Noord-Korea hebben aan het slot van hun topontmoeting samen beklemtoond dat ze vrede willen en geen nucleaire wapens op het schiereiland.

De leidende Dow-Jonesindex sloot donderdag met een winst van 1 procent op 24.322,34 punten. De brede S&P 500 won ook 1 procent tot 2666,94 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,6 procent aan tot 7118,68 punten.