Werkonderbreking afhandelpersoneel Schiphol

SCHIPHOL (AFN) - Medewerkers van bagage- en vrachtafhandelaars Aviapartner, Menzies Aviation en Swissport op Schiphol leggen vrijdagmiddag drie kwartier het werk neer. Dit betekent dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen, waarschuwt vakbond FNV.

Het personeel klaagt over een te hoge werkdruk en achterlopende loonontwikkeling. Eerder leidde dat ook al tot stiptheidsacties bij de bedrijven. Volgens FNV wordt het werk neergelegd tussen 17.00 uur en 17.45 uur, zowel bij het laden en lossen van vliegtuigen als bij de bagageafhandeling. Daarnaast houden medewerkers van de drie bedrijven weer stiptheidsacties. Die zijn waarschijnlijk om 19.00 uur voorbij.

,,We betreuren de overlast voor reizigers, maar we hebben de bedrijven ruim op tijd ingelicht. Helaas hebben onderhandelingen, het stellen van een ultimatum en het houden van stiptheidsacties niet tot resultaat geleid. We kunnen niet anders dan overgaan tot werkonderbrekingen'', aldus vakbondsonderhandelaar Asmae Hajjari.