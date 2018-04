Winterweer remt groei Britse economie

Gepubliceerd op | Views: 242 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse economie is in het eerste kwartaal met 0,1 procent gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Vooral het koude winterweer had een remmend effect op de economie. Dat meldde het Britse statistiekbureau op basis van voorlopige ramingen.

Het is de traagste groei in Groot-Brittannië sinds eind 2012. Economen hadden in doorsnee een economische vooruitgang met 0,3 procent voorspeld. In het vierde kwartaal van 2017 ging de Britse economie nog met 0,4 procent vooruit.

Groot-Brittannië werd vanaf eind februari grotendeels platgelegd door zware sneeuwval, wat zorgde voor verstoringen bij de winkelverkopen en in de bouw. Wel ging het energieverbruik omhoog door het koude winterweer.

Door de zwakke groei verwachten veel economen dat de Bank of England (BoE) waarschijnlijk gaat afzien van een renteverhoging in mei. Eerder werd deze rentestap juist als zeer waarschijnlijk gezien.