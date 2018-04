Films helpen Sony weer vooruit

Gepubliceerd op | Views: 95

TOKIO (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Bioscoopfilms leveren elektronicagigant Sony weer geld op. De divisie voor televisie en films van het Japanse concern behaalde het afgelopen boekjaar winst. Een jaar eerder incasseerde dit onderdeel nog een flink verlies, mede door de afschrijving op rechten van oude films.

De Sony-tak voor films, tv-producties en televisiezenders behaalde in het gebroken boekjaar een operationele winst van 41,1 miljard yen (ruim 310 miljoen euro), tegen een verlies van 80,5 miljard yen een jaar eerder. Dat is mede te danken aan bioscoopsuccessen als 'Jumanji: Welcome to the Jungle' en 'Spider-Man: Homecoming'. De omzet van de speelfilmdivisie steeg mede dankzij deze titels met bijna de helft.

Sony als geheel behaalde het afgelopen boekjaar een omzet van 8,5 biljoen yen. Daarop boekte het elektronicaconcern een operationele winst van 734,9 miljard yen. De nettowinst bedroeg 491 miljard yen.