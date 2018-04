Gepubliceerd op | Views: 649

AMSTERDAM (AFN) - Het sentiment rondom Philips Lighting lijkt te negatief. Dat stellen analisten van Citi, die reageren op de koersdreun die het aandeel donderdag kreeg na een handelsbericht. De marktkenners verhoogden het advies op het aandeel naar buy.

Volgens Citi is de bodem op de Amerikaanse markt voor Lighting in zicht en moeten kostenbesparingen in de tweede helft van het jaar significant bij gaan dragen aan de resultaten. Het aandeel Lighting sloot donderdag dik 13 procent lager op 26,06 euro en was met afstand de grootste verliezer in de AEX.