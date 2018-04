Oliebedrijf Eni boekt meer winst

Gepubliceerd op | Views: 300

MILAAN (AFN/RTR) - Ook het olie- en gasbedrijf Eni profiteert van de aantrekkende markt voor olie en gas. Het Italiaanse concern boekte in het eerste kwartaal een flink hogere winst, dankzij hogere prijzen en een gestegen productie.

De branchegenoot van Shell zag zijn kwartaalwinst met bijna een derde toenemen ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep hield Eni een nettowinst van 978 miljoen euro over.

Eni verwacht zijn productie in de rest van het jaar op te voeren met 4 procent tot het equivalent van 1,9 miljoen vaten per dag. Het bedrijf rekent bij daarbij op een verhoogde productie uit olievelden in Egypte, Indonesië en de Kaspische Zee.