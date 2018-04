Lagere kosten stuwen winst RBS

Gepubliceerd op | Views: 269

EDINBURGH (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Royal Bank of Scotland (RBS) heeft in het eerste kwartaal de winst flink zien groeien. Dat kwam onder meer door veel lagere kosten voor herstructureringen. Ook moest RBS minder opzij zetten voor juridische zaken.

De bank zette een kwartaalwinst in de boeken van 792 miljoen pond (911 miljoen euro). Dat was een jaar eerder nog 259 miljoen pond. De winst voor belasting steeg van 713 miljoen pond naar 1,2 miljard pond. De operationele uitgaven waren bijna een half miljard pond lager dan een jaar eerder.

RBS zette in 2017 voor het eerst in tien jaar tijd een jaarwinst in de boeken. De vooruitzichten voor het financiële concern zijn echter nog steeds enigszins troebel. Dat komt vooral door vertraging bij een belangrijk schikkingsproces in de Verenigde Staten. RBS krijgt daar naar verwachting nog een flinke rekening gepresenteerd voor het verkopen van dubieuze hypotheekbeleggingen. Dit gaat waarschijnlijk nog om vele miljarden, denken analisten.