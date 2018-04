'Damrak begint hoger aan Koningsdag'

Gepubliceerd op | Views: 1.420

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag naar verwachting met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. Op het Damrak zal de beurshandel waarschijnlijk relatief rustig verlopen vanwege de viering van Koningsdag.

De Franse digitaal beveiliger Gemalto kwam met een handelsbericht. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf, dat wordt overgenomen door het Franse technologieconcern Thales, zag de omzet afgelopen kwartaal flink groeien en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.

Ahold Delhaize zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Amerikaanse bank Goldman Sachs schroefde zijn aanbeveling voor het supermarktconcern terug.

Galapagos

Biotechnoloog Galapagos kondigde aan in Liverpool preklinische resultaten te presenteren die gunstige effecten laten zien op kraakbeen en botten met GLPG1972 in een zogenoemd artrose ratmodel. Ook worden de resultaten van een Fase 1 studie bij gezonde vrijwilligers gepresenteerd.

Beter Bed heeft de problemen op de Duitse markt nog niet onder controle. De omzetontwikkeling op die grote markt drukte de opbrengsten van de beddenverkoper in het eerste kwartaal, zo kwam vrijdag naar voren uit een handelsbericht.

ASML

Chipmachinemaker ASML zal mogelijk reageren op de kwartaalcijfers van de Amerikaanse chipreus Intel, een belangrijke klant van het bedrijf. Intel behaalde in het eerste kwartaal een recordomzet en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Oranjewoud bracht de jaarcijfers naar buiten. Het beursgenoteerde moederbedrijf van de ingenieursbureaus Strukton en Antea heeft vorig jaar zowel de winst als de omzet flink zien groeien.

Sterke koersbewegers in schijnwerpers

Op Beursplein 5 staan de sterke koersbewegers van een dag eerder ook in de schijnwerpers. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting duikelde donderdag dik 13 procent na tegenvallende resultaten. Chiptoeleverancier Besi kelderde bijna 17 procent vooral door magere vooruitzichten. Bodemonderzoeker Fugro won daarentegen ruim 16 procent na beter dan verwachte resultaten.

De Europese beurzen eindigden donderdag in de plus. De AEX-index klom 0,5 procent tot 554,41 punten. De MidKap zakte daarentegen 0,6 procent tot 776,57 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,7 procent. Ook de beurzen in New York gingen vooruit.

De euro was 1,2109 dollar waard, tegen 1,2101 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 68,00 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder en werd verhandeld voor 74,48 dollar per vat.