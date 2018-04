Vastgoedfonds Atrium weg uit Roemenië

Gepubliceerd op | Views: 93

AMSTERDAM (AFN) - Atrium European Real Estate vertrekt uit Roemenië. Het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds verkoopt het winkelcentrum Atrium Militari in Boekarest aan MAS Real Estate. Dat werd vrijdag bekendgemaakt.

De verkoopsom is 95 miljoen euro, wat een premie betekent van 9 procent op de boekwaarde van het centrum eind 2017. De transactie wordt mogelijk in het derde kwartaal van het jaar afgerond.

De deal volgt kort nadat Atrium bekendmaakte 19 vastgoedlocaties, een substantieel deel van de portefeuille in Hongarije, te hebben verkocht. Ook werd de portefeuille in Tsjechië aangepast met de verkoop van het Atrium-belang in een winkelcentrum in Brno. Eerder al werd Atrium Saratov in Slowakije van de hand gedaan voor ruim 10 miljoen euro. Die deal wordt waarschijnlijk op korte termijn afgerond.