Galapagos presenteert preklinische resultaten

heel jammer dat iedereen altijd meteen begint over manipulatie, shorters, koers drukken, etc. En verbazingwekkend genoeg alleen als de koers daalt. Er is niemand die zegt: de koers is gestegen: dit moet manipulatie zijn. De markt heeft altijd gelijk, hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat binnen afzienbare tijd we weer veel hoger kunnen staan (of niet).



Positieve resultaten zijn natuurlijk mooi voor preclinische experimenten en pahe I trials. Nu op naar de market approval, maar dat is nog een lange weg met statistisch gezien vrij kleine kans van slagen.