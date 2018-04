Economische groei Frankrijk zwakt af

Gepubliceerd op | Views: 231 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De Franse economie is in het eerste kwartaal beduidend minder hard gegroeid dan een kwartaal eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Franse statistiekbureau Insee.

De economische groei op kwartaalbasis bedroeg 0,3 procent, waar de Franse economie in de laatste maanden van vorig jaar nog 0,7 procent in omvang toenam.

Economen hadden gemiddeld genomen ook al gerekend op een afzwakking van de groei. Zij gingen in doorsnee uit van een plus van 0,4 procent. Op jaarbasis groeide de economie in Frankrijk met 2,1 procent, terwijl de kenners hier 2,3 procent groei hadden voorzien.