Onverwachte kwartaalwinst voor Airbus

TOULOUSE (AFN) - Vliegtuigbouwer Airbus heeft in het eerste kwartaal onverwacht een kleine winst in de boeken gezet. Dat kwam vrijdag naar voren uit een handelsbericht van het concern, dat recent aangaf minder vliegtuigen te gaan bouwen van de de types A380 en A400M en de productie van de superjumbo A380 vanaf 2020 terug te brengen naar zes toestellen per jaar.

Airbus zette in het eerste kwartaal een aangepast bedrijfsresultaat (ebit) in de boeken van 14 miljoen euro. Marktkenners rekenden in doorsnee op een verlies tot 30 miljoen euro en een jaar eerder was dit resultaat nog 19 miljoen euro negatief. De omzet van Airbus kwam uit op 10 miljard euro, 12 procent minder dan een jaar terug. Airbus had afgelopen kwartaal onder meer last van vertraagde leveringen van motoren voor het A320neo-toestel.

De verwachtingen voor heel het jaar werden door de onderneming herhaald.