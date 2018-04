Meer omzet voor Gemalto

Gepubliceerd op | Views: 324

AMSTERDAM (AFN) - Digitaal beveiliger Gemalto heeft de omzet in het eerste kwartaal flink zien groeien. Dat bleek vrijdag uit een handelsbericht van de aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming, die wordt overgenomen door het Franse technologiebedrijf Thales.

Gemalto zette voor 650 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken, een groei van 8 procent bij constante wisselkoersen ten opzichte van een jaar eerder. Bij de segmenten Identity, IoT en Cybersecurity was sprake van dubbelcijferige groei, terwijl de omzetkrimp bij het segment Smartcards & Issuance vertraagde. Gemalto herhaalde de verwachtingen voor heel 2018.

Thales lanceerde zijn bod op Gemalto, van 51 euro per aandeel (cum dividend) in contanten, eind maart officieel. De aanmeldperiode loopt tot 6 juni. Op 18 mei zal de overname worden besproken op de aandeelhoudersvergadering van Gemalto. Thales betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto, in een overname die de unanieme steun heeft van de raden van bestuur van beide bedrijven.

De deal werd in december vorig jaar aangekondigd en moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond. Gemalto zal dan van de beurs verdwijnen. Door samen te gaan ontstaat een leidende speler op het gebied van digitale beveiliging. Thales brengt zijn eigen digitale beveiligingsactiviteiten onder bij Gemalto dat dan onder de huidige naam één van de zeven divisies wordt van het concern. Dit onderdeel zal geleid worden door Gemalto-topman Philippe Vallée.