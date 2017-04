Wall Street blijft dichtbij slot dag eerder

Gepubliceerd op | Views: 132

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York bewogen donderdag halverwege de sessie rond de slotstanden van een dag eerder. Amerikaanse beleggers hebben hun handen vol aan het verwerken van een grote stroom aan bedrijfsresultaten, waardoor de graadmeters een wisselend koersverloop laten zien. Ook wordt er op Wall Street nog nagekauwd op de woensdag ontvouwde belastingplannen van president Donald Trump.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent in de plus op 20.996 punten. De brede S&P 500 ging eveneens 0,1 procent omhoog, tot 2391 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent op 6049 punten.

American Airlines, dat 5 procent onderuit ging, was een van de meest opvallende verliezers. De luchtvaartmaatschappij maakte bij de presentatie van haar kwartaalcijfers bekend de lonen van piloten en het ondersteunende personeel aan boord van vliegtuigen te verhogen. Dat zorgt voor aanzienlijke extra kosten. Ook branchegenoten waren niet erg in trek. Southwest Airlines zakte na een tegenvallend kwartaalbericht 1,4 procent en United Continental speelde 1,5 procent kwijt.

Ford

Het grote autoconcern Ford heeft zijn winst afgelopen kwartaal flink zien terugvallen en noteerde 1,6 procent in de min. Chemiereus Dow Chemical, die op het punt staat om te fuseren met DuPont, werd na cijfers ook meer dan 1 procent lager gezet.

PayPal won daarentegen bijna 7 procent. Het betaalbedrijf heeft zijn winstverwachtingen voor het hele jaar verhoogd en beloofde tot 5 miljard dollar aan aandelen in te kopen. De koers van Under Armour sprong daarnaast bijna een tiende omhoog, omdat het sportkledingbedrijf een lager dan verwacht verlies rapporteerde.

Olie

Beleggers waren eveneens te spreken over de cijfers van Domino's Pizza, koeriersdienst UPS en de farmaceuten AbbVie en Bristol-Myers Squibb, met plussen tussen de 1 en 4 procent. Kabel- en entertainmentbedrijf Comcast (plus 2,7 procent) wist op zijn beurt te profiteren van filmsuccessen zoals het tweede deel van de Fifty Shades-serie en horrorcomedy Get Out.

De euro werd voor 1,0875 dollar verhandeld, tegen 1,0871 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent tot 48,81 dollar. Brent stond 1,3 procent in de min op 51,16 dollar per vat.