Renault vaart wel bij grote vraag naar SUV's

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Renault heeft in het eerste kwartaal flink geprofiteerd van de sterke vraag naar zijn SUV-modellen, waaronder de Captur en de Kadjar. De op een na grootste autobouwer van Europa wist zijn omzet mede hierdoor stevig op te voeren.

Renault zag de verkopen oplopen tot 13,1 miljard euro. Dat is een kwart meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar in de boeken ging. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de opbrengsten van de Russische Lada-producent AvtoVAZ, waarin Renault een meerderheidsaandeel heeft, vorig jaar nog niet in de cijfers waren meegenomen. Exclusief AvtoVAZ bedroegen de kwartaalopbrengsten 12,6 miljard euro, wat zou neerkomen op een omzetstijging van 20 procent.

Alles bij elkaar verkocht Renault afgelopen kwartaal bijna 874.000 auto's. Dat is 15 procent meer dan een jaar eerder. Eigen merk Renault en Dacia liepen zelfs nog nooit zo goed in de eerste drie maanden van een jaar. Op de belangrijke Europese markt gingen de concernverkopen met een tiende vooruit, voornamelijk gedreven door de grote populariteit van de Kadjar, de Clio 4, de Captur en de Duster.