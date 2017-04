BAM onderzoekt schade koraal bij bouw pier

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

WILLEMSTAD (AFN) - Bouwbedrijf BAM heeft een onderzoek ingesteld naar beschadigingen aan een groot stuk koraal op Curaçao. De bouwer maakt daar een enorme pier voor onder meer cruiseschepen in opdracht van de Curaçao Ports Authority. Duikers hebben gemeld dat op de plek waar wordt gewerkt het koraal is 'omgeploegd', meldde de NOS donderdag.

,,Wij nemen deze beschuldiging uiterst serieus'', reageerde een woordvoerder van het bouwbedrijf. Een duikbedrijf gaat in opdracht van BAM uitzoeken hoe groot de schade is en of er inderdaad een verband is met het werk aan de pier. BAM is overigens 'verrast' door het bericht. ,,We hebben alle plannen vooraf afgestemd'', zei hij.

De directeur van onderzoeksinstituut Carmabi, die zelf onder water is gaan kijken, zei tegen de NOS dat het ,,een geval van grove nalatigheid lijkt''.