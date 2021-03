Eigenaar Suezkanaal: wind niet belangrijkste oorzaak blokkade

CAÏRO (ANP/RTR/AFP) - Harde wind was niet de belangrijkste oorzaak van het vastlopen van het containerschip de Ever Given in het Suezkanaal, zoals eerder werd gemeld. Dat zei de baas van de Suez Canal Authority, het staatsbedrijf dat het kanaal bezit, in een persconferentie.

Mogelijk zijn menselijke fouten de oorzaak geweest dat het 400 meter lange schip diagonaal in het kanaal kwam te liggen en vastliep in de ondiepere zijkanten van de vaarroute. Het onderzoek naar de toedracht van de blokkade begint pas nadat het schip weer is vlotgetrokken, zei voorzitter Osama Rabie van Suez Canal Authority.

Rabie zei dat er vooruitgang is geboekt met een oplossing voor de blokkade, maar het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de Ever Given weer is vlotgetrokken. Hij verklaarde dat de scheepsschroeven en het roer na baggerwerkzaamheden vrijdagavond weer konden draaien. De schroeven blokkeerden vervolgens weer door hoogtij.

Het containerschip Ever Given zit al sinds dinsdag vast in de ondiepere zijkanten van het Suezkanaal. Door de ligging van het schip kunnen andere schepen niet meer door het belangrijke kanaal voor het goederenvervoer tussen Azië en Europa. In totaal wachten nu 321 schepen op vrije doorgang door het Suezkanaal.

Op dit moment zijn tien sleepboten bij het blokkeerschip. Het Nederlandse Smit Salvage, dat is gevraagd te helpen bij het vlot trekken van de Ever Given, meldde dat zondagmiddag zwaardere sleepboten arriveren. Die twee schepen met extra trekvermogen zouden op zijn vroegst zondagavond ingezet kunnen worden, aldus een woordvoerder van moederbedrijf Boskalis. Naast baggeren en trekken, treft Smit Salvage ook voorbereidingen om lading van het schip te halen.